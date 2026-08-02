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ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ SpaceX ਰਾਕੇਟ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਯਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

SpaceX ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਟ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ।

DISCARDED SPACEX ROCKET
DISCARDED SPACEX ROCKET (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 2, 2026 at 10:02 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਟੁੱਕੜੇ ਦੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

SpaceX ਦਾ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਰਾਕੇਟ ਅੱਪਰ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ। ਪੁਲਾੜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੱਪਰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਾਕੇਟ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਢੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੰਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਟਨ TANT ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਚੰਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਧੂੜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਲਬਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾ ਗੱਢਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਢਾ ਇੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।-ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਲਾਸ ਅਲਾਮੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਯਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਲੂਨਰ ਰਿਕੋਨਾਈਸੈਂਸ ਆਰਬਿਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦਾਨੂਰੀ ਆਰਬਿਟਰ ਇਸ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਨੂਰੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕਰੀਬ 4,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰਫਲਾਈ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦਾ ਬਲੂ ਘੋਸਟ ਸਫਲ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਈਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਈਰਡ ਖੰਗੋਲ ਭੋਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਨਾਥਨ ਮੈਕਡੌਵੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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