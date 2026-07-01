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ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

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ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ (Meity)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 12:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਿੱਖਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

MetricFigurePerspective / Comparison
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੀਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ8-10 ਰੁਪਏਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 103 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ66 ਕਰੋੜ ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ42 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ17,750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਧਰਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:-

  1. 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।
  2. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ।
  3. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।
  4. 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ
  5. ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ 8.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਨਟਰਿੰਗ
  6. 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਨਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
  7. ਸਸਤਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ 5G ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ
  8. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

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