ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਓ 'ਤਾਲਾ', ਜਾਣੋ Aadhaar ਬਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
Published : February 4, 2026 at 9:07 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੱਕ, ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐਚਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਏਈਪੀਐਸ (Aadhaar Enabled Payment System) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਕਲੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ UIDAI ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ 'ਲੌਕ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਆਧਾਰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਆਧਾਰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ?
- ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਪਹਿਲਾਂ, UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ, uidai.gov.in 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ 'ਮਾਈ ਆਧਾਰ' ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 'ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ 'ਲੌਕ/ਅਨਲੌਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ' ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ; ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ, ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣਾ 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਭਰੋ।
- ਫਿਰ, 'OTP ਭੇਜੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- OTP ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ, 'ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ' ਚੈੱਕਬਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
- ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ (ਮੈਨੇਜਰ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ) ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲਾਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ।"
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।