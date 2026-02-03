ETV Bharat / technology

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ

Digantara ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ DSTA ਨੇ ਸਪੇਸ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।

DIGANTARA INDUSTRIES
DIGANTARA INDUSTRIES (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 7:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਰੋ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ Digantara ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Digantara ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ Defence Science and Technology Agency ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Space Situational Awareness ਯਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਮਲਬੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

Digantara ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਡਿਫੇਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ-ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ SSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ Space Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Digantara ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Digantara ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਨਿਰੁਧ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਅਨਿਰੁਧ ਸ਼ਰਮਾ, Digantara ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ

Digantara, DSTA ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਯੋਜਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਅਰ ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Digantara ਦੇ ਪੁਲਾੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਨਿਰੁਧ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ Digantara ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਅਸੈਬਲੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੁਲਾੜ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। Digantara ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਹੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੋ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਅਨਿਰੁਧ ਸ਼ਰਮਾ

