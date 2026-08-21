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ਕੀ Meta ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼!

ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

META CHILD SAFETY TRIAL
META CHILD SAFETY TRIAL (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 5:35 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਓਕਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।

ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਵਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਦੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਟੂਰੋ ਬੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ।

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