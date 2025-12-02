ETV Bharat / technology

ਕੀ CEO ਟਿਮ ਕੁਕ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਐਪਲ AI ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ? ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?

ਐਪਲ ਨੇ ਏਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੌਨ ਗਿਆਨੰਦਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

APPLE NEW AI CHIEF
APPLE NEW AI CHIEF (Getty and X/@sunnysharmaHP37)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਗਿਆਨੰਦਰੀਆ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੌਨ 2018 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਨ ਸਿਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੌਨ ਹੁਣ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਐਪਲ ਦੇ ਏਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕ੍ਰੇਗ ਫੈਡਰਿਘੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਾਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।

ਜੌਨ ਗਿਆਨੰਦਰੀਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ?

ਐਪਲ ਸਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਨ 2018 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਪਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਜੌਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕ ਰੌਕਵੈਲ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜੌਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਐਪਲ ਅਮਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰੇਗ ਫੈਡਰਿਘੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਕੋਸ, ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਾਅਪੁਰਾਣਾਨਵਾਂ
ਏਆਈ ਹੈੱਡ ਜੌਨ ਗਿਆਨੰਦਰੀਆ Amar Subramanya
ਸਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਗਿਆਨਾਨਡ੍ਰੀਆ Mike Rockwell
ਏਆਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਟਿਮ ਕੁਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਹੁਣ Craig Federighi ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਿਰੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ2024 ਯੋਜਨਾਹੁਣ ਬਸੰਤ 2025

ਅਮਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਹੁਨਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।"

