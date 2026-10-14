Indigo ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਲੱਗੀ ਰੋਕ
MOBIKINS MK-PB-04 ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 5:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Indigo ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ MOBIKINS MK-PB-04 ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਰਹੀ Indigo ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ DGCA ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਵਜੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ MOBIKINS MK-PB-04 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਈਨ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। DGCA ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਂਡ ਬੈੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਧੂੰਆ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਬਦਬੂ ਆਏ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਈਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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