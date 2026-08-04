DeepSeek ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ V4-Flash, Claude Fable 5 ਅਤੇ GPT-5.6 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
DeepSeek ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ V4-Flash ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Claude Fable ਅਤੇ GPT-5.6 ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
Published : August 4, 2026 at 2:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ DeepSeek ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ V4-Flash ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ Artificial Analysis ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DeepSeek ਨੇ Anthropic ਦੇ Claude Fable 5 ਅਤੇ OpenAI ਦੇ GPT-5.6 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, DeepSeek ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ IPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ V-4 Flash ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ DeepSeek ਦੇ R1 ਮਾਡਲ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ।
Artifical Analysis ਅਨੁਸਾਰ, V4-Flash ਦੀ ਕੀਮਤ $0.14 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਅਤੇ $0.28 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੋਕਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, V4-Flash ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੈੱਟ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ Moonshot AI ਦੇ Kimi K3 ਮਾਡਲ 'ਤੇ 86 ਸੈੱਟ, OpenAI ਦੇ GTP-5.6 SoL 'ਤੇ $1.86 ਅਤੇ Anthropic ਦੇ Claude Fable 5 'ਤੇ ਪੂਰੇ $3.15 ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਟੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
V4-Flash ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ V4-Flash ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੁੱਲ 9 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੋਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ 3.6 ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ 1.1 ਅਤੇ Z.AI ਦੇ GLM-5.2 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ V4-Flash ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਏਆਈ ਬੂਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ DeepSeek ਨੂੰ ਹੁਣ ByteDance, Alubaba, Moonshot AI, MiniMax ਅਤੇ Z.AI ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ Alibaba ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Qwen3.8-Max ਹੈ। ਇਹ Alibaba ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Moonshot AI ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Deepseek ਵੀ ਆਪਣੇ V4-Flash ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਜ਼ਨ V4-Pro ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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