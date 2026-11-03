IISc ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਲੂਣ ਦਾ ਪੱਧਰ
IISc ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 10:20 AM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, AAIW ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
AAIW ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਇਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
AAIW ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜੋ AAIW ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। AAIW ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ, ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣਗੇ।
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ IISc ਦੇ CAOS ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਸ਼ਾਖਦੱਤਾ ਗਾਏਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ AAIW ਦੇ ਘੱਟ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
New research from IISc & collaborators finds that Antarctic Intermediate Water has become saltier, denser since 2015, reversing decades of freshening. This shift could weaken ocean layering and allow more stored carbon to escape into the atmosphere. 🔗: https://t.co/Cy52gzpCBL https://t.co/95ouWFibUu— IISc Bangalore (@iiscbangalore) October 29, 2026
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਬਿਸ਼ਾਖਦੱਤਾ ਗਾਏਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰੁਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਕੌਸ਼ਿਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ CAOS ਵਿਖੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਬਰਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਏਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਬਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਘਲਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਘਟੀ, ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ Circumpolar Deep Water ਨਾਮ ਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਰਤ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ ਜੰਮਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AAIW ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ, ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਿਕੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।-ਬਿਸ਼ਾਖਦੱਤਾ ਗਾਏਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਾ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਗਰਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ AAIW ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਮਿਲਿਆ?
ਅਸੀਂ EN4, IAP ਅਤੇ RG_ARGO ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਗੋ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਮਾਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ AAIW ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਖਾਰੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਵਿੰਟਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। -ਬਿਸ਼ਾਖਦੱਤਾ ਗਾਏਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਫ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ-ਬਰਫ ਰੀ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੂਣੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। 2016 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ AAIW ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 0.0048± 0.0017 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਾਕਾ ਰਹੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 0.1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਲ ਗਾਏਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਰਿਏਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਤ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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