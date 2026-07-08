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'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ?

ਗੂਗਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'Made by Google' ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

MADE BY GOOGLE EVENT 2026
MADE BY GOOGLE EVENT 2026 (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 12:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Pixel ਲਾਈਨਅੱਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Pixel Watch 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗੂਗਲ ਦੇ 'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ MKBHD ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PT ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਗੁਰਮਨ ਅਤੇ MKBZHD, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੇਟਲ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ Horizontal ਕੈਮਰਾ ਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Google Pixel 11 ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ਅਤੇ Pixel 11 Pro Fold ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਵਾਲੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ M16 OLED ਪੈਨਲ, 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੂਗਲ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ M90 ਮਾਡੇਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Titan M3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ 128GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 256GB ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 128GB ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Pixel Watch 5 ਦੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ Pixel Glow ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਸਲ 11 ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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