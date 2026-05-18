ETV Bharat / technology

India Space Congress ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

SIA ਵੱਲੋਂ India Space Congress 2026 ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

INDIA SPACE CONGRESS 2026
INDIA SPACE CONGRESS 2026 (INDIA SPACE CONGRESS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 9:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੀਡਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪੇਸ ਕਾਂਗਰਸ 2026 ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

SIA ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ISRO, IN-SPACe ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ SIA ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ISC 2026 ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਥੀਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਲੇਨਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। SAI ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ISC 2026 ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਬੰਧੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪੇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

INDIA SPACE CONGRESS
SIA INDIA
INDIA SPACE SECTOR
INDIA SPACE CONGRESS 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.