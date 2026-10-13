GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ! CYBERLEEK ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ Jason
CYBERLEEK ਗਰੁੱਪ ਨੇ GTA 6 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੋਡ ਬਿਲਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੇਮ GTA 6 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
CYBERLEEK ਨਾਮ ਦੇ ਲੀਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੇਮਪਲੇ ਕਲਿੱਪ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖੇਡਣਯੋਗ ਬਿਲਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Take Two ਤੋਂ ਡਿਸਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ CYBERLEEK?
CYBERLEEK ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਫ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿੱਕਾ ਤੀਹ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GTA 6 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰੀ ਮੋਡ ਬਿਲਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Take Two ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ।
ਨਵਾਂ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਕਲਿੱਪ
ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ CYBERLEEK ਨੇ GTA 6 ਦਾ ਕਰੀਬ 24 ਮਿੰਟ ਲੰਬਾ ਕਲਿੱਪ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਸੀਨ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੁਟੇਜ਼ X 'ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੋਇਲਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋ ਲੀਕ ਕੀਤੇ 24-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ Jason ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਜਣਨ ਅੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਰਟ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੀਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ Lucia ਦਾ ਸੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਥੌਂਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕ ਬਿਲਡ ਵਿੱਚ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ ਗੇਮਪਲੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਗੇਮ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਫੁਟੇਜ਼
ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿੱਕਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਦਾ 4K ਫੁਟੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਸੀਆ GTA 6 ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। Take Two ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
GTA 6 ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ Xbos Series S/X 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਟੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਗੇਮਪਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਪਲੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
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