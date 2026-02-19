ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 12:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ Samsung Galaxy Unpacked ਈਵੈਂਟ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਲਾਕ-ਇਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ?

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus ਜਾਂ Samsung Galaxy S26 Ultra ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 999 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ Galaxy Pre-Reserve VIP ਪਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Galaxy ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈ-ਸਟੋਰ ਵਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ 2,699 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸੈਮਸੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੈਲਯੂ ਲਾਕ-ਇਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Galaxy S26, Galaxy S26+ ਜਾਂ Galaxy S26 Ultra ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

