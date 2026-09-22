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iPhone 18 Pro ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

DEFECT IN IPHONE 18 PRO SERIES
DEFECT IN IPHONE 18 PRO SERIES (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 12:15 PM IST

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ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਿਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਜਦਾ ਚਰਚਾ ਫੋਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਪਲ ਪੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ 'Panic Full' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'Panic Full' ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

'Panic Full' ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਲੌਗ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ Privacy & Security > Analytics & Improvements > Analytics Data ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 'Panic Full' ਲੌਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਫਰਮਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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TAGGED:

IPHONE 18 PRO SERIES NEWS
IPHONE 18 PRO ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ
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DEFECT IN IPHONE 18 PRO SERIES

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