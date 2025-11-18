CSIR-ISRO ਪੁਲਾੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?

CSIR-ISRO ਪੁਲਾੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?
ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ CSIR-ISRO ਪੁਲਾੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 18, 2025 at 12:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (CSIR) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CSIR-ISRO ਸਪੇਸ ਮੀਟ 2025 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CSIR-ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਰੋਸਪੇਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (CSIR-NAL), ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਨ. ਕਲੈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
Dr. V. Narayanan, Secretary, DoS & Chairman, ISRO, set the strategic direction of the CSIR–ISRO Space Meet through a comprehensive address that highlighted India’s advancing journey in human spaceflight.— CSIR-NIScPR (@CSIR_NIScPR) November 17, 2025
Gaganyaan programme is not solely an ISRO initiative; it is a nation… pic.twitter.com/ZAKAjeG29L
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ (DoS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉੱਨਤ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੇਲੋਡ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਨੁਭਵ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੀ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਸੂਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਆਪਣੇ 1984 ਦੇ ਸੋਯੂਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NAL ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਾੜ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਡਾ. ਲੂਸੀਆ ਰੋਕਾਰੋ (ESA), ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਡਾ. ਅਕੀਕੋ ਓਟਸੁਕਾ (JAXA) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪਤਾ ਬਿਸਵਾਸ (IISc) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਮਿਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
