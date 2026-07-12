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ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ EV ਨੀਤੀ 'ਤੇ CRISIL ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ICE ਮਾਡਲ?

ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

EV POLICY FOR TWO WHEELERS
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (VinFast)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 2:11 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: CRISIL ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ EV ਨੀਤੀ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ FY26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

CRISIL ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ 'ਸਿਰਫ਼ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

"ICE ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ"

ICE ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ EVs ਲਈ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ICE ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EVs ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 5.7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ EV ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ICE ਵਾਹਨ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77,000 ਈਵੀ (39% ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 52,000 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ₹30 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈਵੀ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।" ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 55,700 ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

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EV POLICY FOR TWO WHEELERS
CRISIL ON EV POLICY
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਕਟ
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ
EV POLICY FOR TWO WHEELERS

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