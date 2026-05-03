Google Photos ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਮਾਰੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਏਆਈ ਫੀਚਰ

Google Photos ਨੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 3, 2026 at 12:34 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ Google Photos ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲਾਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਆਊਟਫਿੱਟ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ Google Docs ਜਾਂ Sheets ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ PDF, Word, Docs, Excel, Sheets, Slides ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Google Photos ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਮਾਰੀ

Google Photos ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਊ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Top, Bottom, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਊਟਫਿੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੂਡਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਡਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ 'Try it on' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ

ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ Google Workspace ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਮਿਨੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Workspace ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Docs Sheets ਅਤੇ Slides, .pdf, .docs, .xlsx, .csv, LaTex, Plain Text, Rich Text Format ਅਤੇ Markdown ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

