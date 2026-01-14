ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ Cowork AI

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ Cowork AI
Anthropic ਨੇ Cowork ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ Claude AI 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 2:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ Anthropic ਨਾਮ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Cowork ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਕੀ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ Cowork ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ AI ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ Cowork ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Introducing Cowork: Claude Code for the rest of your work.— Claude (@claudeai) January 12, 2026
Cowork lets you complete non-technical tasks much like how developers use Claude Code. pic.twitter.com/EqckycvFH3
Cowork ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
Cowork ਨੂੰ Claude Desktop ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Anthropic ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Cowork ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਯੂਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Cowork ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Cowork ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Claude Max ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Cowork ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
