Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ARTEMIS II MISSION COUNTDOWN (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 2:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਆਰਟੇਮਿਸ II ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਐਸਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ, ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਰਟੇਮਿਸ II SLS ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਨਾਸਾ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 32-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਕੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। Artemis II 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਟ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਲਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਰਲੀ ਬਲੈਕਵੈੱਲ-ਥੌਮਸਨ

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਾਸਾ ਦਾ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀਲੀਅਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਟ 1 1/2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਯੂਐਸ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1968 ਤੋਂ 1972 ਵਾਲੇ ਅਪੋਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

