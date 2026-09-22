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iPhone 18 Pro ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ iPhone 20 Pro? iPhone 19 ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵਾਰੀ!

ਐਪਲ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ iPhone 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

IPHONE 20 PRO LAUNCH DATE
IPHONE 20 PRO LAUNCH DATE (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 9:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ iPhone 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2027 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ iPhone 19 Pro ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ iPhone 20 Pro ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ iPhone 20 Pro ਅਤੇ iPhone 20 Pro Max ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋਨੋ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

iPhone 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ?

iPhone 20 Pro ਵਿੱਚ 6.41 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 2686x1236 ਪਿਕਸਲ ਰਹੇਗਾ। iPhone 20 Pro Max ਵਿੱਚ 6.96 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 2912x1340 ਪਿਕਸਲ Resolution ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਲੈੱਸ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਚਾਰੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਵਾਡ-ਕਰਵ ਪੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਪੰਚ-ਹੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਜੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰ-ਡਿਸਪਲੇ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਹੋਲ ਹੀ ਹੈ।

Apple, Samsung ਅਤੇ LG ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਵ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਫਲੈਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਗਾਇਬ ਲੱਗਣਗੇ।

2027 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ

ਇਹ ਆਈਫੋਨ 2027 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2027 ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iPhone 19 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ iPhone 20 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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TAGGED:

APPLE 20TH ANNIVERSARY
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