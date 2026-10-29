ਕੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧੂੜ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...
ਮੰਗਲ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਗੁਣਾਂ ਪਤਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 2:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ JPL ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Perseverance ਰੋਵਰ ਨੇ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਫੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਕਰੀਬ 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Perseverance ਰੋਵਰ 'ਤੇ ਸਪੇਸਸੂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਦੀ ਝੂੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਵਰ ਨੇ 1,645 ਮੰਗਲ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਣ ਹੀ ਫੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 2.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਣ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਣ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਇਹ ਕਣ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ?
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲਗਭਗ 70 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 700 ਗੁਣਾਂ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੂਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧੂੜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਰੋਵਰ ਦੇ PIXL ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਵਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਟੈਫਲੋਨ ਅਤੇ ਬੇਸਾਲਟਿਕ ਕੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੇਸਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਫਲੋਨ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਗੋਂ ਰੋਵਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੂਟ 'ਤੇ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਣ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਘੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਤ੍ਹਾ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ ਨਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕੇਟ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਮੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਕਲੋਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਆਈਰਨ ਯੋਗਿਕ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧੂੜ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਧੂੜ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਇਆ।
ਹੁਣ NASA ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਪੇਸਸੂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਘੱਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ। ਨਾਸਾ ਸੂਟਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਬਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਏਅਰਲੌਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੂਟ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ?
ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਧੂੜ ਦੀ ਨਾਪ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਜਦੋ ਨਾਸਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
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