ਕੀ ASI ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
Anthropic ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 10:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ASI ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਨੋਬਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Anthropic ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ Jacob Coxon ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Anthropic ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਲੀਡ Evan Hubinger ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ OAI ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, Anthropic ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ Joe Benton ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ Anthropic ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥ੍ਰੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ASI ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਏਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ASI ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ASI ਅਤੇ AI ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ?
ASI ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਨਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੋ ਏਆਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ Artificial Narrow Intelligence ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਏਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ASI ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਂਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
Superintelligence ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਏਗਾ।
- ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀ ਜਟਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Superintelligence ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ
Superintelligence ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- Alignment Problem: ਏਆਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ASI ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ: ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ: ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰੋਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ASI ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ: ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ASI ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ASI ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ASI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ASI ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ASI ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਆਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਬਿਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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