ETV Bharat / technology

ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਐਪਲ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AIRDOPES ULTRA
AIRDOPES ULTRA (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ MacBook Neo ਅਤੇ iPhone 17e ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਨ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ Ultra ਕਲਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਲਟਰਾ (ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ), ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਲਟਰਾ (ਟਚ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਲਟਰਾ: ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਲਟਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ।

ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਲਟਰਾ: ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਲਟਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ M5 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ M5 ਮੈਕਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਚ-ਸਮਰੱਥ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ MacBook Pro ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ Pro ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਐਪਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ: ਐਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਜ਼-ਫ੍ਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਆਈਮੈਕ: 2026 ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਈਮੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪੈਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੈਕ ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AIRDOPES ULTRA
MACBOOK ULTRA
APPLE 3 NEW DEVICES
APPLE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.