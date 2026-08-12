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ਅੱਜ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨੌਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਈਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ....

ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

PLANET PARADE IN TODAY MORNING
PLANET PARADE IN TODAY MORNING (Getty Images))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 11:13 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰੇਡ, ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਪਰੇਡ

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗ੍ਰਹਿ- ਜੁਪੀਟਰ, ਬੁੱਧ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪਲੈਨੇਟ ਪਰੇਡ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੰਗੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਐਂਡਰਿਊ ਫਾਜ਼ੇਕਾਸ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ: ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ 2:15 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ: ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ

ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 100 ਤੱਕ ਉਲਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਫਾਇਰਬਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2045 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

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