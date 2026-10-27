iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
iPhone Duo ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
Published : October 27, 2026 at 10:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। iPhone Duo ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ Horizontal ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ?
ਰੇਡਿਟ 'ਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਜ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੌਪ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜੋ ਹਿੰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੋਲਡ-ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ iPhone 17 Pro ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਫੈਕਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੀਡੇਂਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
iFixit ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ?
iFixit ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਅਰਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੇਂਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਟੀਅਰਡਾਊਨ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਹਿੰਜ ਦਾ 3D ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੰਜ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੇਬਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਐਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
iFixit ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੱਸ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਕਾਰਡੀਅਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕਰਵਡ ਫੋਲਡ ਸੈਂਟਰ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੌਟਸਪਾਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ-ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। JerryRigEverything ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਜ ਤੋਂ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲਡ-ਅਨਫੋਲਡ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। iFixit ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ ਘੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iFixit ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ-ਟੈਕਸਚਰ ਮੈਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ iFixit ਨੇ iPhone Duo ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋ 5 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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