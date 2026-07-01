ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ Tata, Bajaj ਅਤੇ Royal Enfield ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ Tata, Bajaj ਅਤੇ Royal Enfield ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
Royal Enfield, Bajaj Auto ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : July 1, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Royal Enfield, Bajaj Auto ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਲਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Bajaj Auto, Royal Enfield ਅਤੇ Tata Motors ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਹਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ ਪਲਾਂਟ ਐਕਸਪੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਹਿਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Royal Enfield ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Bajaj Auto ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Hero MotoCorp, TVS Motor ਅਤੇ Bajaj Auto ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ Tata Motors ਦੀ ਯੋਜਨਾ
Tata Motors ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਗ੍ਰੋਥ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਾਂ ਵਾਲਿਊਮ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਕਹੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Tata Motors ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 70,000 ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-