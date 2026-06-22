CMF Phone 2 Pro ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਰੱਦ, Nothing ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ CMF Phone 2 Pro ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 2:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: CMF Phone 2 Pro ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ CMF Phone ਲਈ ਸਹੀਂ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ।
ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ CMF Phone ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ CMF ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ Nothing ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'b' ਸੀਰੀਜ਼ ਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ Nothing Phone 4(a), Phone 4(a) Pro ਅਤੇ Nothing Ear (a) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਅਤੇ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Memory is now the most expensive component in a smartphone. It's more expensive than the processor, more expensive than the display, and can account for more than 50% of the total hardware bill.— Carl Pei (@getpeid) June 12, 2026
For Phone (4a), memory costs doubled between when we decided to build the device and… https://t.co/4dJdSDwd6T
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਿੱਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Nothing Phone 4(a) ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਗੁਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੇਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕੱਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹਨ।
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