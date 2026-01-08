ETV Bharat / technology

CMF ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ

CMF ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 9:53 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਥਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CMF ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ CMF ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਥਿੰਗ ਨੇ CMF ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CMF ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੁਣ CMF ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ।

ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਐਫ ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ

CMF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ

CMF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ CMF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ CMF ਹੈੱਡਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ CMF ਵਾਚ 3 ਪ੍ਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਥਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਟੀਮਸ ਇਨਫਰਾਕਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CMF ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। CMF ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 11 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

