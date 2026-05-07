CMF Watch 3 Pro ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
CMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CMF Watch 3 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 7, 2026 at 2:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: CMF ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ CMF Watch 3 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.43 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, ਦੋਹਰਾ ਬੈਂਡ GPS ਅਤੇ AI-ਪਾਵਰਡ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ 131 ਸਪੋਰਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮਾਨਟਰਿੰਗ, SpO2 ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਾਲਿੰਗ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। CMF ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ Watch 3 Pro ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਮੇਟਲ ਬਾਡੀ, IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ Nothing X ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ।
CMF Watch 3 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ
CMF Watch 3 Pro ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 7,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ 6,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ।
CMF Watch 3 Pro ਦੀ ਸੇਲ
CMF Watch 3 Pro ਦੀ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਸੇਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਓਪਨ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
CMF Watch 3 Pro ਦੇ ਫੀਚਰਸ
CMF Watch 3 Pro ਵਿੱਚ 1.43 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 670 ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। CMF Watch 3 Pro Watch Face Studio ਰਾਹੀਂ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਚ ਫੇਸ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ, ਸਥਿਰ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ AI-ਤਿਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Nothing ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ, iOS 13 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ Nothing X ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ Strava, Apple Health ਅਤੇ Google Health Connect ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਾਲਿੰਗ, ਮੈਸੇਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਰਲਡ ਕਲੌਕ, ਸਟਾਪਵਾਚ, ਟਾਈਮਰ, ਅਲਾਰਮ, ਟਾਰਚ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ Find My Phone ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ CMF Watch 3 Pro ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਰਨਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਪੋਸਟ-ਵਰਕਆਊਟ ਸਮਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 5K ਅਤੇ 10K ਦੌੜ ਲਈ ਐਂਡਿਓਰੇਂਸ ਪ੍ਰਿਡੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਗਾਈਡਡ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ, ਜੇਸ਼ਚਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕਆਊਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ 3D ਐਨੀਮੇਟਡ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਗਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ CMF Watch 3 Pro 131 ਸਪੋਰਟ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਮਾਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮਾਨਟਰਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਸਲੀਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਪ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਐਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਮਾਇੰਡਰ, ਕੈਲੋਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਕੋਰ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ L1 ਅਤੇ L5 ਫ੍ਰੀਕਵਾਂਸੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬੈਂਡ GPS ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ GLONASS, Galileo, QZSS ਅਤੇ BeiDou ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੇਰੋਮੀਟਰ, ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਸੈਂਸਰ, SpO2 ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵਰਗੇ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CMF ਨੇ ਨਵੀਂ CMF Watch 3 Pro ਵਿੱਚ 350mAh ਦੀ Li-ion ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ Always-On Display ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ-ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ 17.9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਦਕਿ GPS ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 17.2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਚ 99 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ CMF Watch 3 Pro ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੇਟਲ ਬਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਟ੍ਰੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 258x47x14.4mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 51.9 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ 15.2mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 51 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰੇਂਜ 14.5mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 52.4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
