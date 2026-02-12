Apple ਅਤੇ Google 'ਤੇ CMA ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਹ 4 ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Apple ਅਤੇ Google 'ਤੇ CMA ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਹ 4 ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
CMA ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : February 12, 2026 at 12:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ CMA ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। CMA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ CMA ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
- ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਐਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਡੇਟਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਐਪਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਫੀਚਰ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
CMA ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਐਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਾਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
