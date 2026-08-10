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Cloudflare ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

Cloudflare ਨੇ Kitesurf ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਊਂਡ-ਹੋਸਟੇਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CLOUDFLARE LAUNCHES KITESURF
CLOUDFLARE LAUNCHES KITESURF (Cloudflare)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 3:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀ Cloudeflare ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਊਂਡ-ਹੋਸਟੇਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Kitesurf ਹੈ। Cloudeflare ਨੇ ਇਸਨੂੰ Chrome ਜਾਂ Firefox ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਆਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ Kitesurf?

Cloudeflare ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਬਾਂ, ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਈ ਬਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਸਪੀਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਟੋਕਨ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਕੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Kitesurf ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Workers 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ V8 ਆਈਸੋਲੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ Browser Run ਰਾਹੀਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਲੈੱਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Cloudeflare ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, Kitesurf ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Chromium ਇੰਜਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.1 ਤੋਂ 3.8 ਗੁਣ ਘੱਟ CPU ਅਤੇ 4.7 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Chromium ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 1.7 ਤੋਂ 1.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Blitz ਦਾ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ, Firefox ਦਾ CSS ਪਾਰਸਰ Stylo ਅਤੇ Rust ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ Boa JS ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਹੈਡਲੈੱਸ ਇੰਜਣ Obscura ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, Kitesurf 215,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ Wikipedia, Hacker News ਅਤੇ Cloudeflare ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ Cloudflare ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ SDK ਅਤੇ AI Search ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

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