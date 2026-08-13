ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ BlackBerry ਵਰਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਨੁਭਵ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ
Clicks ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ 99 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ Power Keyboard ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 2:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੀਬੋਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਕੀਬੋਰਡ ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਹੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Clicks ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ BlackBerry ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਫੋਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲਿੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 99 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ-ਆਊਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਚੇਬਲ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਸਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
CHOOSE YOUR WEAPON, KEYBOARD WARRIORS! ⌨️⚔️— CrackBerry Kevin (@crackberrykevin) August 8, 2026
We’ve officially reached the point where Clicks has an arsenal.
So as someone who has spent an unreasonable percentage of his life typing with two thumbs, allow me to break down your options… 🧵👇 pic.twitter.com/CiiQiT8AuI
Clicks Communicator ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਕਲਿੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੀਬੋਰਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Clicks Communicator ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Power Keyboard ਨੂੰ MagSafe ਜਾਂ Qi1 ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਕੇਸ ਫੋਨ ਦੇ USB-C ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2,150mAh ਦੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 119.7 x 76.6 x 15.2 mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MagSafe ਅਤੇ Qi2 ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਬੈਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਬੋਰਡ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇ।
Power Keyboard ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਲਿੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Cursor Mode ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੀਬੋਰਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਰਸਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ-ਕੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਡਲ, ਟਾਈਮਆਊਟ, ਬੈਕਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ-ਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, 16 Pro, Pixel 9, Galaxy Fold ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਤੇ AR-VR ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਸਪੋਰਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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