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Chrome ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ! 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ 149 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ 429 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।

GOOGLE CHROME 149
GOOGLE CHROME 149 (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 5:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ 149 ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Windows ਅਤੇ macOS ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ 149.0.7827.53/54 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Linux ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 149.0.7827.53 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ 149.0.7827.59 ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ iOS ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 149.0.7827.45 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ About Google Chrome 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

429 ਬੱਗ ਫਿਕਸ, 22 ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ

ਕ੍ਰੋਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 429 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 371 ਕਮੀਆਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵਰਗੇ ਗੂਗਲ ਬਿੱਲ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਭੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,09,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਉਂਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 429 ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 22 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ CVE-2026-10881 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CVE-2026-10902 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ UAF ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ WebGL ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਔਂਗਲ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 87 ਕਮੀਆਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, 226 ਮੱਧ ਰਿਸਕ ਅਤੇ 94 ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, UAF ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 110 ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁੱਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ 88 ਅਤੇ Inappropriate Implementation ਦੀਆਂ 60 ਕਮੀਆਂ ਹਨ।

PDF ਐਡਿਟਰ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰੋਮ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੋਮ 149 ਵਿੱਚ PDF ਵਿਊਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ PDF ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ PDF ਨੂੰ Annotate ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ Firefox ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ PDF ਵਿਊਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ PDF ਐਡਿਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿੰਡੋ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮ 150 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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