Chrome ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼

Chrome ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ Enhanced Protection ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਜੋੜੇ ਹਨ।
Published : October 22, 2026 at 12:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਫ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ Enhanced Protection ਮੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹੀ ਫੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ Enhanced Protection ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਊਟੇਨ ਵਿਊ ਸਥਿਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ
Enhanced Protection ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Chrome is now using Gemini to provide even stronger protections against scams. It evaluates page content ephemerally to detect complex threats like fake antivirus and browser updates to keep you safer on the web. Read the details here: https://t.co/BowQ9eNaQT https://t.co/sDA5J69alz— Chrome (@googlechrome) October 20, 2026
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ, ਆਈਕਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਜੇਮਿਨੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਕਿ Enhanced Protection ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ LLMs ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਐਂਟੀਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਵਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਜ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਫ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸਾਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ। ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਲੌਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ClickFix ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ClickFix ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਮਾਂਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PowerShell ਜਾਂ cmd.exel. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ Living Off the Land Binaries ਜਾਂ LOLBins ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬਾਏਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਸੇਫ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Enhanced Protection ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਮਾਂਡ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ClickFix ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਫ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ?
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੈਮਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਕੈਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ Enhanced Protection ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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