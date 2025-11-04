ਕੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ? ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ?

ਕੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ? ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ?
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੇਂਗ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 4, 2025 at 3:34 PM IST
CHINA FLYING CAR IN 2026: ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੇਂਗ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੇਂਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਦੇ ਹੁਆਂਗਪੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 120,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਫਲਾਇੰਗ ਕਾਰ "ਲੈਂਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ" ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ 10,000 ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਮਾਨ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 5,000 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਪੇਂਗ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕਾਰ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫੌਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੋਗਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ "ਰਿਟਰੈਕਟੇਬਲ ਵਿੰਗ" ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਸਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਅਲੇਫ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਲਾਇੰਗ ਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲੇਫ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜਿਮ ਡੁਖੋਵਨੀ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕੇ ਪਲੇਨ ਉਡਾਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਐਕਸਪੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5,000 ਫਲਾਇੰਗ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"
Xepeng ਦੀਆਂ eVTOL ਕਾਰਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਸਮਾਰਟ ਰੂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ-ਟਚ ਟੇਕ-ਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਈਨਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CPCA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ 50 ਈਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.01 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਰ ਚੀਨੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਈਵੀ 'ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
