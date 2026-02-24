ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮਲ?

ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮਲ?
Privacy Display ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : February 24, 2026 at 2:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਡਿਟੇਲ, ਪਰਸਨਲ ਚੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ Samsung Galaxy S26 Ultra ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'Privacy Display' ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਧਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਰ ਦਾ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Oppo, Vivo ਅਤੇ Xiaomi ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੱਕ ਸਟੈਡਰਡ ਫੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
