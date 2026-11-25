ਚੀਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Shenzhou-24' ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 'Shenzhou-24' ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 10:49 AM IST
ਬੀਜਿੰਗ/ਜਿਉਕੁਆਨ: ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 'Shenzhou-24' ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
'Shenzhou-24' ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨ
'ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ-2F' ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਉਕੁਆਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਤਾਂਗ ਹੋਂਗਬੋ, ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੂ ਯੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਗੋਂਗ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Shenzhou-23' ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ?
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ISS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾ PLA ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ISS ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ?
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ISS ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਨਗੋਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ISS ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2031 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ISS ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SpaceX ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ISS ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Shenzhou-24 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Shenzhou-24 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Shenzhou-23 ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਬਦਲਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸਪੰਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਰਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਦਹਿਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੂਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਲਾੜ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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