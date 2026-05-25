ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 1:11 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਗੋਂਗ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਥਿਤ ਜਿਉਕੁਆਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ੂ ਯਾਂਗਜ਼ੂ, ਝਾਂਗ ਜ਼ਿਯੂਆਨ ਅਤੇ ਲਾਈ ਕਾ-ਯਿੰਗ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਈ ਕਾ-ਯਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਯਾਤਰੀ?

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਇਨ ਔਰਬਿਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Shenzhou-23 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਨਗੋਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

