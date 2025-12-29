ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ, ਖੁਦ ਲਈ ਚੁਣੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ, ਖੁਦ ਲਈ ਚੁਣੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ...
Published : December 29, 2025 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Samsung Galaxy S25 Ultra: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ Samsung Galaxy S25 Ultra ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਆਰਮਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਤੇਜ਼ CPU, 30% ਬਿਹਤਰ GPU ਅਤੇ 40% ਤੇਜ਼ NPU ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 200MP ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ 50MP + 10MP ਕਵਾਡ-ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ (5x ਅਤੇ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ) ਅਤੇ 100x ਸਪੇਸ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੁਅਲ ਇੰਜਣ, ਨਾਈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ RAW ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 12GB RAM ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ S Pen ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ OneUI 7 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ OS Galaxy AI ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Google Pixel 10 Pro XL: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Google Pixel 10 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪ ਜੈਮਿਨੀ ਅਸਿਸਟ, ਮੈਜਿਕ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਐਕਟੁਆ ਓਐਲਈਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1344x2992 ਪਿਕਸਲ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 1-120Hz ਅਤੇ 3300 ਨਿਟਸ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ ਗੂਗਲ ਟੈਂਸਰ G5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਟਨ M2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ 50MP ਵਾਈਡ, 48MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ (ਮੈਕਰੋ), 48MP 5x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 100x ਪ੍ਰੋ ਰੈਜ਼ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 42MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Gemini AI ਐਡੀਟਿੰਗ, ਨਾਈਟ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੂਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ 30fps 'ਤੇ 8K ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 120fps 'ਤੇ 8K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 25W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16GB RAM ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ SOS ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Apple iPhone 17 Pro Max: ਐਪਲ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ Apple iPhone 17 Pro Max ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੱਪ A19 ਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 6.9-ਇੰਚ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR OLED ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2868x1320@460ppi, 120Hz ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ 3000 ਨਿਟਸ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ A19 ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6-ਕੋਰ CPU/GPU ਅਤੇ 16-ਕੋਰ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 48MP ਫਿਊਜ਼ਨ ਮੇਨ (2x ਆਪਟੀਕਲ), 48MP ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ, 48MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ (4x/8x) ਅਤੇ 16x ਆਪਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 18MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ 120fps 'ਤੇ 4K ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਰੇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ 25W ਮੈਗਸੇਫ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 512GB RAM ਅਤੇ 2TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ eSIM, IP68, ਅਤੇ iOS 26, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ iOS 26 OS ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Xiaomi 15 Ultra: Xiaomi 15 Ultra ਫੋਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ Leica ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1-ਇੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ, 200MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਵਾਡ-ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸਦੇ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Xiaomi 15 Ultra ਵਿੱਚ 6.73-ਇੰਚ ਦੀ WQHD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 3200x1440 ਪਿਕਸਲ, 3200 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 1-120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ Xiaomi Shield Glass 2.0 ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਫੋਨ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ (3nm) ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ HyperOS 2 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ Leica ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ (1-ਇੰਚ ਸੈਂਸਰ, LYT-900), ਇੱਕ 200MP ਅਲਟਰਾ-ਟੈਲੀਫੋਟੋ (100mm), ਇੱਕ 50MP ਫਲੋਟਿੰਗ ਟੈਲੀਫੋਟੋ (70mm) ਅਤੇ ਇੱਕ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ 8K@30fps ਅਤੇ 4K@120fps ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ 5410mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 80W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਹਾਈਪਰਚਾਰਜ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 16GB RAM ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ IP68, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, 3D ਡਿਊਲ-ਚੈਨਲ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OnePlus ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਨ OnePlus 15 ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2772x1272 ਹੈ, 165Hz ਗੇਮਿੰਗ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 1800 nits ਚਮਕ ਅਤੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਰੇਨੋ 840 GPU ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ (Sony IMX906), 50MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ (3.5x ਆਪਟੀਕਲ, 120x ਡਿਜੀਟਲ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 32MP (Sony IMX709) ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 16GB ਤੱਕ ਦੀ RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
