iPhone ਅਤੇ Android ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

iPhone ਅਤੇ Android ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : May 13, 2026 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ SMS 2.0 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਵੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨੇ support.apple.com/en-us/109510 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। iOS 26.5 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ Google Messages ਐਪ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। iOS 26.5 ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ RCS ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਕ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰੱਖੇਗਾ।
Google, @Apple and @GSMA have led a cross-industry effort to make the RCS messaging standard more secure and private with end-to-end encryption. #E2EE for RCS messaging begins rolling out to Android and iPhone users today. This capability will gradually roll out over the coming…— News from Google (@NewsFromGoogle) May 11, 2026
RCS ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਕ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ RCS ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ।
ਅਸੀਂ iMessage ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ RCS ਚੈਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।-ਐਪਲ
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। RCS ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ SMS ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ iPhone-Android ਜਾਂ Android-iPhone ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ iPhone ਅਤੇ Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ RCS ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
