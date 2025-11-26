ETV Bharat / technology

ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ

ChatGPT ਦਾ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

CHATGPT VOICE MODE FEATURE
CHATGPT VOICE MODE FEATURE (X/OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 12:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕੰਪਨੀ OpenAI ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੂਏਜ ਮਾਡਲ (LLM) ChatGPT ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ChatGPT ਦੇ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੌਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਨੀਲਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ChatGPT ਦੀ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ChatGPT ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ChatGPT ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਓ ਓਪਨਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

  1. ਇੱਕੋ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹੋ।
  2. ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  3. ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
  4. ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  5. ਰੋਲਆਊਟ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ।
  6. ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਂਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਉਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵੌਇਸ ਇਨ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

