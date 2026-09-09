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OpenAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ChatGPT

ChatGPT Work ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 'Writing Style' ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ।

WRITING STYLE FEATURE
WRITING STYLE FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 5:13 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਟ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ AI Slop ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ OpenAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 'Writing Style' ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਕ ਲਈ ਹੈ। ChatGPT Work ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਲਏਗਾ।

ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ChatGPT Work ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Gmail, Google Drive, Slack ਅਤੇ SharePoint ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ChatGPT Work ਜੋ ਵੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਟੋਨ, ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਬ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

'Writing Style' ਫੀਚਰ ChatGPT Web 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਟਅੱਪ ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OpenAI ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਨੇ ਕਲਾਊਂਡ ਲਈ ਸਟਾਈਲ ਫੀਚਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਸੈਂਪਲ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ChatGPT Work ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ GPT-6 Astra ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। GPT-6 Astra ਨੂੰ OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

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