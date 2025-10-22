WhatsApp 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ChatGPT, ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰੀ?
Meta ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ WhatsApp 'ਤੇ ChatGPT ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
Published : October 22, 2025 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ChatGPT WhatsApp 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ FAQ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ WhatsApp 'ਤੇ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ChatGPT ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
OpenAI ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,
"15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ChatGPT ਹੁਣ WhatsApp 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ChatGPT iOS, Android, ਅਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।"
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ChatGPT ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ChatGPT ਦੇ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, Meta ਦੇ ਨਵੇਂ Business API ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ AI ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Meta ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ-
"AI ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke, ਆਦਿ—ਹੁਣ WhatsApp Business Solution ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, Meta WhatsApp ਤੋਂ ਜਨਰਲ-ਪਰਪਜ਼ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Meta AI ਇਕਲੌਤਾ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ OpenAI ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ
OpenAI ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ WhatsApp 'ਤੇ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਚੈਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ WhatsApp ਖਾਤੇ ਨੂੰ ChatGPT ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਨਲਿੰਕ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Meta ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਵਰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਸ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਦੇ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।