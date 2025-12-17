ETV Bharat / technology

ChatGPT ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ AI ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ! OpenAI ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

OpenAI ChatGPT ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ AI ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 5:47 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ OpenAI ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। OpenAI ਆਪਣੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ AI ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Glen Coates ਨੂੰ ਨਵਾਂ Head of App Platform ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Glen Coates ਨੇ ਖੁਦ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ OpenAI ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ Shopify ਵਿੱਚ Vice President ਅਤੇ Head of product ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। OpenAI ਵਿੱਚ ਉਹ Nick Turley ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੈੱਡ ਹਨ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਇੱਕ ਐਪ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। OpenAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Adobe, Canva, Zillow ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

TechCrunch ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ OpenAI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਿਕ ਟਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਐਪ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਐਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, AI ਏਜੰਟ, ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ OpenAI ਦੀ Jony Ive ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ AI ਡਿਵਾਈਸ 2027 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OpenAI ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਐਪ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ AI ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

