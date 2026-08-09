ChatGPT ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
OpenAI ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 10:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਡ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ GPT-5.6 Luna ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ Think ਬਟਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ Free ਅਤੇ Go ਟੀਅਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਟ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਰੀਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। OpenAI ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ Free ਅਤੇ Go ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ GPT-5.6 Luna ਡਿਫੌਲਟ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ GPT-5.5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਏਗਾ।
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ ਲਈ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Think ਬਟਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ, ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੈਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵੈੱਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਚੈਟ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। Codex ਅਤੇ ChatGPT Work ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ GPT-5.6 SoL ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
Plus ਅਤੇ Pro ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
Plus ਅਤੇ Pro ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ GPT-5.6 SoL ਮਾਡਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ Instant ਅਤੇ Thinking ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚੇ। ਅਸਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
OpenAI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ GPT-5.5 Instant ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ GPT-5.6 Luna ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 62 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ GPT-5.6 SoL ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ।
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