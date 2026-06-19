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ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ChatGPT ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ, Gemini ਅਤੇ Claude ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

CHATGPT MARKET SHARE FELL BELOW
CHATGPT MARKET SHARE FELL BELOW (OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 1:44 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Analytics firm Sensor Tower ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਏਆਈ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਅਨੁਸਾਰ, OpenAI ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ, ਕਲਾਊਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ 66.2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ 24.5 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 46.5% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 27.7% ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਦਾ 10.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Grok, Perplexity, DeepSeek ਅਤੇ MetaAI ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਜੇ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ OpenAI ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਫੇਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ਟਾਸਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਿਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ

ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਅਰਬ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੇਟ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 17 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕੋਸਟਕੋ ਵਰਗੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕ੍ਰੌਲਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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