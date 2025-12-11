ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ AI, ChatGPT ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ChatGPT ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 5:41 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ChatGPT ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ChatGPT ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "Try a new personality for ChatGPT" ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਰਅਸਲ, OpenEye ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ GPT 5.1 ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਜੇਟਸ 360 ਨੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ChatGPT ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ChatGPT ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। OpenAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਲ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਸੈਟ GPT 4o ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅੱਠ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
Default Balanced, neutral, and natural
Professional Polished and precise, office tone
Friendly Warm, chatty, human-like conversation
Candid Direct, motivating, straightforward
Quirky Imaginative, a little fun and creative
Efficient Short, clear, and direct answers
Nerdy Techy, deeply exploratory, enthusiastic
CynicalA little sarcastic, critical, and with dry humor.

GPT 5.1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?

ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੋਡ ਸੀ ਪਰ GPT 5.1 ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OpenAI ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

Professional

  1. Candid
  2. Quirky
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  4. ਲਿਸਨਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ Friendly ਅਤੇ Efficient ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  5. Nerdy ਅਤੇ Cynical ਉਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

  1. ਚੈਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਇਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
  3. ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  5. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਹੁਣ ChatGPT ਦੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

GPT 5.2 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OpenAI ਜਲਦ ਹੀ GPT 5.2 ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

