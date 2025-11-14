Bihar Election Results 2025

UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ChatGPT, PhonePe ਅਤੇ OpenAI ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

PhonePe ਨੇ OpenAI ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ChatGPT ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 5:05 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ PhonePe ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ OpenAI ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PhonePe ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ PhonePe ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ PhonePe ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ChatGPT ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ PhonePe 'ਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਐਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ AI-ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

  1. ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ChatGPT ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਓਪਨਏਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ OpenAI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। OpenAI ਕੋਲ ਹੁਣ PhonePe ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੰਡਸ ਐਪਸਟੋਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ OpenAI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭੌਤਿਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 1GW ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ChatGPT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ Razorpay ਅਤੇ NPCI ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ChatGPT Go ਗਾਹਕੀਆਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ PhonePe ਨਾਲ ChatGPT ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ OpenAI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

