ChatGPT ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਾਨ
OpenAI ਜਲਦ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਲੁੱਕ ਯਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। OpenAI ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Codex ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ Thibault Sottiaux ਨੇ ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੀਆਂ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੈਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਬ Home ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ Ask Anything ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੌਕਸ ਦਿਖੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਟੈਬ Dots ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Dot ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਟੈਬ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Codex, Images, Plugins, Space, Finance, Sites, Health, Projects ਅਤੇ Scheduled ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ 'ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਲੜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
We’re also working on a new mobile experience for ChatGPT! It’s easier to get to your favorite features and discover what you can do in ChatGPT. We’re starting with Pro users who have a dot or are eligible to create one. Your dot gets its own tab, and you can pin Codex, Projects, Images, and more to the tab bar. Some of you will see the new experience by default. You can turn it on or off anytime in Settings > New ChatGPT Design. Super excited to hear your feedback before we roll it out more widely!— Tibo (@thsottiaux) November 19, 2026
ਪੁਰਾਣਾ ਲੁੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Settings ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ New ChatGpt Design ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ।
- ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ChatGPT Pro ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Dot ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ Dot ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Thubault Sottiaux ਨੇ X 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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