ChatGPT ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ AI ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼?

ChatGPT ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ AI ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼?
ChatGPT ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ 1.2026.076 ਵਿੱਚ APK teardown ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸਟ ਸਨਿੱਪਟ Sora ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : March 22, 2026 at 9:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਦੀ Sora AI ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Sora ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ 1.2026.076 ਵਿੱਚ APK Teardown ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟੈਕਸਟ ਸਨਿੱਪਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ Sora ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'Video in ChatGPT is here' ਵਰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Transform text and image into video with dialogue, Soundtrack and Style ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਜ ਵੀ ਦਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Try it with a photo, create video ਅਤੇ Explore, Create ਅਤੇ Share videos.
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਫੀਚਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਿੱਪਟ ਵਿੱਚ Sora ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। OpenAI ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ Sora ਐਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ The Information ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Sora ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਐਪ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫੋਕਸ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Sora ਐਪ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਵੀ ਕੀ ਉਸੇ ਰੀਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Sora ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ OpenAI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ Sora ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Sora ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ, ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਪ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਪਨਏਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਟੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
